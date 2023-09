Furto nel ristorante della moglie dell'interista Martinez

Un furto è stato messo a segno nel ristorante "Coraje" di Milano, in via Fiori Chiari, nel centralissimo quariere di Brera, di cui è proprietaria Agustina Gandolfo, moglie del calciatore dell'Inter Lautaro Martinez.

L'allarme, da quanto si è saputo, è stato dato verso le undici di stamani, quando alcuni dipendenti hanno trovato un ingresso secondario forzato. Fatta intervenire la Polizia, si è scoperto che mancavano dalla cassa mille euro.

Sembra che da una prima anaisi delle telecamere di sorvegianza, nel locale siano entrati in quattro, incappucciati.

È stata la stessa moglie del calciatore a quantificare la somma che mancava dalla cassa.

Sono intervenuti anche i poliziotti della Scientifica per i rilievi.



