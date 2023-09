Terzo Settore: 'marchio di qualità' a Fondazione di Pavia

"Donare con Fiducia". E' il "marchio di qualità" che è stato attribuito alla Fondazione della Comunità della Provincia di Pavia (Ente Filantropico), che risulta ora iscritta all'Istituto Italiano della Donazione (IID) in qualità di "socio aderente". La Fondazione pavese, guidata dal presidente Giancarlo Albini, è stata inserita in "Io dono sicuro", il primo database in Italia composto solo da organizzazioni verificate. E' stata superata la verifica ispettiva eseguita da professionisti esterni con lunga esperienza in società di certificazione, assicurando così che "l'operato della Fondazione - si legge in una nota - sia in linea con standard riconosciuti a livello internazionale e che rispondano a criteri di trasparenza, credibilità ed onestà".

"Il marchio "Donare con fiducia" - ha sottolineato il presidente Albini - per noi rappresenta l'attestazione che il nostro operato è attendibile, autorevole, verificato da un Istituto che conferma lo stile trasparente del nostro agire. I nostri donatori possono affidarsi a noi per costruire insieme progetti utili alla comunità pavese, contando su un'ulteriore garanzia e sulla storia più che ventennale di un ente che ha sempre condiviso le sue scelte e le sue iniziative filantropiche. La base del rapporto con i nostri donatori è la fiducia. Senza fiducia non si costruiscono relazioni coese. Chi dona si chiede: dove vanno i miei soldi? Il marchio dell'Istituto Italiano della Donazione risponde a questa domanda e certifica che le donazioni sono utilizzate per scopi nobili a favore della comunità. Lo testimoniano anche i nostri donatori che hanno già aperto presso di noi un Fondo, come la Fondazione "Frate Sole" di Pavia".



