Tajani, 'serve una vera politica industriale della Ue'

"L'Europa per contare deve avere una forza economica e non solo commerciale. Non deve essere solo un grande mercato ma deve avere la capacità di competere a livello industriale". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento al Forum Ambrosetti, a Cernobbio.

"Serve una vera politica industriale della Ue che punti a un sistema di concorrenza globale" e che consenta alle imprese europee, attraverso "regole della concorrenza" con "un asticella più alta", "di competere a livello globale perché altrimenti le regole della Ue rischiano di soffocare le imprese europee a livello globale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA