Furto di Rolex a Milano, l'autore fermato con l'orologio al polso

Sono stati individuati e posti in stato di fermo, a Milano, i presunti autori dello scippo di un Rolex da 60mila euro avvenuto nel centro di Milano l'8 agosto scorso. Si tratta, secondo quanto spiegato in Questura, di un palestinese di 32 anni e di un algerino di 28, entrambi con precedenti per reati analoghi e senza fissa dimora. Il primo è stato individuato, grazie alla descrizione emersa dalle telecamere, in via Milanese a Sesto San Giovanni (Milano) da una pattuglia del commissariato, il secondo in via Ampere a Milano dalla Squadra Mobile.





Secondo le accuse, i due sono arrivati in via Santa Maria Fulcorina su due monopattini elettrici e a scippare il 23enne, mentre sistemava i bagagli in auto con la fidanzata, sarebbe stato il 32enne. L'orologio rubato è un Rolex Daytona perpetual con cassa in oro rosa. È stato recuperato perché il palestinese, quando è stato trovato ieri per strada, imprudentemente lo aveva al polso, forse in attesa di un compratore.



