Amore e morte al tempo degli Avatar, se ne parla a OnMetaverse

Dal rapporto della creatività con le tecnologie avanzate a come l'Intelligenza artificiale gestirà i propri avatar anche dopo la nostra morte. Si stanno definendo i contenuti e gli speaker protagonisti di OnMetaverse Summit, la due giorni di Fiera Milano dell'8 e 9 novembre dedicata alle ultime tecnologie abilitanti del futuro della rete, organizzata in partnership con AnotheReality, realtà pioniera di Metaverso e Web 3.

L'evento, a Milano all'interno degli spazi di Allianz MiCo a Milano, coinvolgerà aziende, designer, sviluppatori, creator, marketer e innovatori. Arturo Tedeschi, Mirko Maccarrone e Caitlin Krause sono i primi tre nomi dello Steering Committee che presiederà e accompagnerà lo sviluppo di OnMetaverse Summit.

Tedeschi, un architetto che ha abbracciato la strada del design computazionale, affronterà appunto il tema del rapporto della creatività con le tecnologie avanzate. Maccarone, famoso per il lancio di StorySign, l'app di Huawei premiata con 7 Leoni al Festival della Creatività di Cannes progettata per aiutare le persone con deficit uditivo, parlerà del marketing esperienziale.

Caitlin Krause, experience designer che insegna Tecnologia e Benessere alla Stanford University California, porterà il suo contributo all'OnMetaverse Summit sui temi che l'hanno vista protagonista in questi anni.

Tra gli altri speaker Arthur Sychov, Ceo di Somnium Space, un mondo virtuale basato su blockchain creato nel 2017. Il suo intervento affronterà quanto di più inatteso perché si interrogherà su come l'AI gestirà i propri avatar anche dopo la nostra morte. In lista anche Andrea Gaggioli, Ordinario di Psicologia Generale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica, che toccherà i temi delle emozioni e degli stati affettivi nella realtà virtuale e nel metaverso e non mancherà colui che è considerato il pioniere della realtà virtuale, Tony Parisi, imprenditore, autore, musicista e investitore che ha sviluppato standard e protocolli internazionali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA