Su DeaKids in arrivo una commedia romantica sui temi ambientali

Una storia romantica, pensata per tutta la famiglia e legata all'attivismo green. Il territorio calabrese è uno dei protagonisti di 'Summer Limited Edition', la nuova serie prodotta da KidsMe che andrà in onda dal 28 agosto su DeaKids, canale 601 di Sky. La commedia teen diretta dal regista Mario Vitale vede Ilenia Lazzarin, Luca Seta e Francesco Mura nei panni di una famiglia milanese in vacanza al Sud, dove il figlio conoscerà una giovane ecologista interpretata da Nicole Sorace.

Raccontando con semplicità le emozioni dell'adolescenza, la serie mette in luce la tematica ambientale come occasione di crescita dei personaggi, in una storia d'amore moderna che tocca anche questioni attualissime come il ritorno al contatto dopo la pandemia. Realizzato con il contributo di Fondazione Calabria Film Commission, lo show è stato presentato a Milano alla presenza degli attori e del regista.

"DeaKids è un canale dedicato ai bambini un po' più grandi, che già guardano i social, la televisione e Youtube. Noi - ha spiegato Massimo Bruno, direttore dei canali tv di De Agostini Editore - cerchiamo di mantenere la barra dritta su un canale che faccia divertire, ma che trasmetta anche messaggi positivi e valoriali".

Sempre su DeaKids, arriva anche 'Music distraction summer tour', tour itinerante tratto dal game show condotto da Gabriele Vagnato che porterà in giro per l'Italia i 6 protagonisti del programma (Nicholas Goldoni, Nicole Micoli, Ludovica Olgiati, Nicky Passarella, Matteo Valentini e la new entry Kiro Ebra) a bordo di un van brandizzato per incontrare i fan nelle piazze e nei luoghi più popolari dell'estate. E a settembre arriverà la seconda edizione del programma che già l'anno scorso "ci ha regalato moltissime soddisfazioni - ha sottolineato Bruno -, dove i giovani non hanno paura di mettersi in gioco e di mostrarsi anche imperfetti".



