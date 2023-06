FdI diserta la giunta della Lombardia, scontro su fondi metro

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Tensione nella giunta di Regione Lombardia con tutti gli assessori di Fratelli d'Italia che questa mattina hanno disertato la riunione di giunta in protesta contro una delibera che stabilisce gli investimenti per il prolungamento della linea 5 della metropolitana di Milano.

Lo scontro, stando a quanto si apprende, si sarebbe registrato sulla competenza di una delibera che - quantomeno in questa prima fase - riguarderebbe l'assessorato alle Infrastrutture, in capo alla leghista Claudia Terzi, e non quello ai Trasporti dell'assessore Franco Lucente (FdI).

Una delibera che il governatore Attilio Fontana aveva ritirato dall'ordine del giorno lo scorso venerdì proprio per spiegare le motivazioni tecniche.

Gli assessori di Fdi però, hanno comunque deciso di non presentarsi, anche se la delibera non era più all'ordine del giorno. Alla fine la giunta, essendoci il numero legale, si è tenuta comunque. (ANSA).