Milano si colora di nerazzurro, attesi in 46mila a San Siro

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - La Milano nerazzurra ha iniziato a colorare le vie della città in attesa della finale di Champions League di questa sera contro il Manchester City a Istanbul.

Molti tifosi si sono riversati in piazza Duomo dove sono già partiti i primi cori, con tanto di sfottò verso i cugini del Milan, eliminati in semifinale. Anche i mezzi di trasporto iniziano a riempirsi di maglie nerazzurre.

A San Siro, invece, dove è stato istallato un maxischermo di oltre 400 metri quadrati, sono attesi più di 46mila interisti, duemila in più rispetto a quelli inizialmente previsti dopo un aumento last minute (i nuovi tagliandi sono stati messi in vendita ieri e sono subito evaporati) e una rimodulazione della capienza consentita sul prato.

I cancelli apriranno alle 19 con il pre-partita che sarà animato da intrattenimento e Dj set. E in attesa del fischio di inizio della finale ci sarà un filo diretto tra Milano e Istanbul, con collegamenti e immagini dalla capitale turca.

Visto che l'eventuale festa ufficiale con i giocatori potrebbe celebrarsi domani pomeriggio, l'Inter ha fatto sapere che a prescindere dal risultato i tifosi dovranno come di consueto defluire dallo stadio.

A San Siro non ci sarà l'unico maxischermo dove seguire la partita. Oltre ai numerosi pub presenti in città, presi d'assalto dalle prenotazioni, anche le discoteche si attrezzano per trasmettere la finale.

Ai Magazzini Generali, per esempio, sarà possibile guardarla dai maxischermi interni e esterni con giardino allestito. Maxi schermo con buffet per 800 persone anche al Lime. Sarà possibile guardare la partita, tra gli altri, anche all'Ostello Bello, vicino la stazione Centrale, e al Mare Culturale Urbano. (ANSA).