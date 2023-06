Radio Deejay anticipa il concerto a Milano

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - La finale di Champions League fra Manchester City e Inter di sabato prossimo a Istanbul 'batte' la musica. Dopo la Filarmonica della Scala, che ha anticipato a domani il suo tradizionale concerto in piazza Duomo a Milano in programma sabato prossimo, anche Radio Deejay ha dovuto anticipare il concerto gratuito in programma all'Arco della pace domenica sera. In questo caso non tanto per la Champions ma per "ragioni di ordine pubblico". L'appuntamento - che fa parte della due giorni di eventi di Party like a Deejay - si svolgerà sempre domenica ma alle 15 anziché alle 20. L'ingresso è gratuito ma con biglietto (che si può richiedere su Ticketone) per assistere all'appuntamento con, fra gli altri, Annalisa, Ariete, Articolo 31, Blanco, Elodie, Fedez, Francesca Michielin, Gaia, gIANMARIA, Lazza, Madame, Mr. Rain, Rosa Chemical, Sangiovanni, Tananai e Tommaso Paradiso. (ANSA).