Il quartiere di San Siro diventa teatro per il 'Sira festival'

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Dal 9 all'11 giugno il quartiere di San Siro di Milano si trasforma in un palcoscenico per il 'Sira festival. I talenti delle donne del quartiere San Siro'.

"Un modo - spiegano dal Municipio 7 - di dare visibilità alle donne, alla loro condizione e al loro potenziale spesso inespresso fornendo loro spunti culturali e artistici" e anche per "portare un cambiamento tangibile in un'area difficile di Milano" di alloggi popolari dove si intrecciano problemi di abitazione, integrazione e lavoro.

La partenza sarà venerdì alle 19 nel cuore del quartiere, piazza Segesta, con il concerto danza "Jane Jeresa&Friends.

Sabato al centro Milano Donna 7 si svolgerà una tavola rotonda, aperta a tutti, su 'Libertà, sostantivo femminile plurale' mentre nel pomeriggio ci sarà spazio per laboratori di canto e di arte interculturale.

Domenica sarà dedicata alle esibizioni nei cortili di alcuni edifici, spettacoli di danza araba, flamenco e del teatro danza indiano Bharatanatyam. (ANSA).