Frana per il maltempo fa sviare un treno merci nel Varesotto

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - I vigili del fuoco del comando di Varese stanno intervenendo nel Comune di Laveno Mombello lungo la linea ferroviaria Gallarate-Zenna per il deragliamento di un treno merci a causa del materiale franoso, dovuto alle forti piogge, che ha invaso la massicciata. Il treno ha "sviato" all'interno della galleria del "Sasso Galletto".

Il convoglio è composto da 18 vagoni di cui alcuni cisterna più la motrice. Sul posto stanno intervenendo gli specialisti vigili del fuoco del nucleo N.B.C.R. (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), una squadra dal distaccamento di Luino e un funzionario tecnico. Non si segnalano però, particolari problemi se non il blocco della linea.

Al lavoro i tecnici di Rfi per rimuovere il materiale franato e riposizionare sui binari dell'ultimo carro e la motrice. La circolazione ferroviaria è quindi interrotta tra Luino e Laveno ed è in corso la riprogrammazione dell'offerta commerciale. I treni regionali - fa sapere Rfi - subiranno limitazioni e cancellazioni.

A causa della forte pioggia che ha colpito l'alta provincia - spiegano invece i vigili del fuoco - c'è anche stato a Laveno una frana che ha interrotto la viabilità nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca. La frazione di Orascio attualmente isolata.

(ANSA).