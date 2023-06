A Milano 400mila dollari per realizzare nuove piste ciclabili

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Il Comune di Milano riceverà un finanziamento di 400mila dollari per la realizzazione di nuove piste ciclabili, la città è infatti una tra le dieci del mondo che hanno vinto il bando promosso da Bloomberg Philanthropies.

I nomi dei vincitori della 'Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure' sono stati annunciati in occasione della Giornata mondiale della Bicicletta. "La lotta al cambiamento climatico va di pari passo con l'offerta alle persone di maggiori opzioni di trasporto - ha dichiarato Michael R.

Bloomberg, fondatore di Bloomberg LP e Bloomberg Philanthropies e 108° sindaco di New York -. Queste proposte per rendere la mobilità ciclabile più sicura e accessibile richiederanno una solida assistenza tecnica e il nostro team è lieto di supportare i vincitori mentre trasformano le loro idee in azioni". Le 10 città vincitrici si trovano in 10 Paesi di cinque continenti e rappresentano in totale più di 15 milioni di abitanti. I vincitori sono stati selezionati tra 275 domande presentate tra il 10 novembre 2022 e il 3 febbraio 2023, da città con oltre 100.000 residenti. Milano si è candidata con un progetto capace di dare continuità ad un itinerario ciclabile portante, servire gli istituti scolastici e rispondere alle esigenze legate agli spostamenti casa-scuola, creando occasioni di riqualificazioni per aumentare la qualità dello spazio urbano e la sicurezza per tutti i cittadini che usano la strada. L'itinerario ciclabile proposto ha una lunghezza di circa 6 chilometri. "Siamo orgogliosi di essere stati selezionati per questo prestigioso premio - ha detto Arianna Censi, assessora alla Mobilità del Comune di Milano -. Milano nel prossimo futuro potrà così contare su un itinerario ciclabile portante che attraversa un territorio che ospita 40 scuole". (ANSA).