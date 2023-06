Da Amadeus una playlist del cuore per i ragazzi malati

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - Una playlist disponibile su Spotify per sostenere i ragazzi che affrontano la malattia: si chiama "AMA con tutto il cuore" e l'hanno selezionata Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo insieme al gruppo di giovani che fanno parte del Progetto AYA (Adolescents and Young Adults) di Humanitas, "giovanissimi tra i 16 i 39 anni, che la vita - racconta il conduttore - ha già chiamato ad affrontare una prima prova importante: un tumore".

A fianco dei medici di Humanitas, in un percorso di diagnosi e cura, coordinato dalla dottoressa Alexia Bertuzzi, responsabile del Progetto AYA e della divisione dei sarcomi e dei tumori neuroendocrini del Cancer Center di Humanitas diretto da Prof. Armando Santoro, Amadeus e Giovanna hanno condiviso con questi giovani un percorso di ritorno alla normalità attraverso il linguaggio universale della musica, da 'Due vite' di Marco Mengoni al 'Tango' di Tananai, da 'L'addio' dei Coma Cose a 'Me gustas tu' di Manu Chao fino a Viva la Vida dei Coldplay e Ricordati di Vivere di Jovanotti. "Voglio ringraziare ciascuno dei ragazzi - dice il conduttore - perché hanno affidato alle parole dei cantautori un senso profondo, traslato nella propria esperienza di vita: la "forza" del giaguaro; la "solidità" della speranza; l'"addio" temporaneo a una vita normale, pronta a ritornare con un meraviglioso "tango"; una serenità, tipica dei giovani che in questo momento "s'e scurdat 'e me", di ciascuno di loro, e "due vite" quelle che in questo momento si trovano ad affrontare, attraversando la malattia. A loro rivolgo tutta la mia ammirazione per la forza d'animo con cui stanno vivendo questa esperienza: un esempio per noi tutti". Un esempio che Amadeus invita a seguire donando il 5x1000 alla ricerca. (ANSA).