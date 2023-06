Parroco di Senago, è prematuro parlare ora di perdono

(ANSA) - SENAGO (MILANO), 04 GIU - "Parlare di perdono è troppo prematuro in questo momento. Il perdono è un cammino che richiede tempo, penso che se ne parlerà molto al di là nel tempo": lo ha detto il parroco di Senago don Sergio Grimoldi parlando con i giornalisti dopo la messa stamattina durante la quale nella preghiera dei fedeli è stato dedicato un ricordo a Giulia Tramontano, la ventinovenne incinta di 7 mesi uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello.

"Preghiamo per Giulia e per il suo bambino, che il Signore doni loro per sempre quell'amore che cercavano nella vita trovando invece violenza e morte", ha detto una parrocchiana.

Don Grimoldi ha preferito lasciare l'omelia ad un suo diacono. (ANSA).