In duemila al Pavia Pride per le vie del centro storico

(ANSA) - PAVIA, 03 GIU - Sono stati circa duemila i partecipanti al Pavia Pride, svoltosi oggi nel centro cittadino.

Il corteo è partito verso le 16 dal Ponte Coperto, per proseguire poi in Strada Nuova, Piazza Castello, via Santa Maria alle Pertiche, Corso Cairoli, via Defendente Sacchi e Piazza Leonardo da Vinci.

A precedere i manifestanti è stato un carro allestito con tessuti di recupero e materiali eco-compatibili.

Il Pavia Pride si è svolto in un clima festoso, tra canti e slogan inneggianti ai diritti delle famiglie arcobaleno e della comunità Lgbti+. "Diritti che, nell'attuale situazione, rischiano di essere messi in discussione, discriminando anche i figli di genitori dello stesso sesso - ha sottolineato Davide Podavini, presidente dell'associazione Coming-Aut -: è una politica che non possiamo accettare". (ANSA).