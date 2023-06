Con coccio di bottiglia alla gola minaccia di violentarla, preso

(ANSA) - COMO, 03 GIU - Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Como hanno arrestato un uomo di 36 anni, nigeriano residente in città e con precedenti di Polizia per reati contro la persona, per lesioni gravi e violenza sessuale ai danni di una connazionale di 28 anni residente a Milano. Ha anche puntato un coccio di vetro alla gola della vittima che però è riuscita a difendersi e a dare l'allarme con le sue urla.

Gli agenti della Volante ieri sono intervenuti in via Amoretti, a Como, su segnalazione di alcuni vicini che avevano segnalato appunto le urla di una donna da un appartamento.

Quando i poliziotti sono entrati, l'hanno trovata in forte stato di agitazione, molto provata e con la mano sanguinante.

L'uomo aveva tracce di sangue sugli abiti e qualche contusione al volto.

Sono stati portati in ospedale e la giovane ha formalizzato la denuncia: da Milano, era andata a trovare il connazionale nella sua abitazione di Como. L'uomo aveva cominciato a farle pressanti richieste di rapporti sessuali che la ragazza aveva rifiutato. Era scoppiata una lite e la giovane era stata scaraventata contro una porta il cui vetro era andato in frantumi.

Raccolto uno dei cocci, l'uomo lo aveva usato come arma, puntandolo alla gola della 28enne e minacciandola: "Se non fai sesso con me ti ammazzo". La vittima aveva avuto un taglio alla mano nel tentativo di difendersi. Raccolta la denuncia e fatti gli accertamenti, su disposizione del pm di turno l'uomo è stato arrestato. (ANSA).