Incinta scomparsa: scattano le ricerche mirate in un'area

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Si concentreranno nelle prossime ore, a partire dalle 19 in poi, in un'area più circoscritta le ricerche di Giulia Tramontano, la 29enne, incinta di 7 mesi, scomparsa tra la sera di sabato e domenica scorsa da Senago, nel Milanese.

In particolare, anche con l'aiuto dei cani molecolari, le ricerche dei carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile, già scattate nei giorni scorsi in attivazione del piano di ricerca di persone scomparse, saranno mirate in un'area, anche boschiva, vicina ad un campo da baseball a Senago, non lontano, circa 1,5-2 chilometri, dall'abitazione dove la giovane vive col fidanzato, con cui quella sera ha avuto una lite pesante.

Fidanzato che avrebbe avuto una relazione parallela con un'altra donna che andava avanti da alcuni mesi.

Intanto, nel fascicolo di indagine è stata iscritta l'ipotesi di istigazione al suicidio, un titolo di reato tecnico per svolgere tutti gli accertamenti su un caso nel quale sono al vaglio tutte le ipotesi. (ANSA).