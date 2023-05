Cultura: a Voghera mostra di foto sui cambiamenti climatici

(ANSA) - PAVIA, 29 MAG - Resterà aperta sino all'11 giugno al Castello Visconteo di Voghera (Pavia) la quarta edizione di "Voghera Fotografia", dedicata quest'anno al delicato tema dei cambiamenti climatici con il significativo titolo "Terra chiama Terra". Sono tredici i progetti presentati, che coinvolgono alcuni degli autori più significativi del panorama italiano e internazionale della fotografia: Michael Kenna, Elsa Lamartina, Filippo Ferraro, Marcello Vigoni, Marco Urso, Giulia Piermartiri, Edoardo Delille, Gigi Montali, Valentina Tamborra e Beppe Bolchi.

"Il titolo del festival di quest'anno racchiude tutto quello che volevamo esprimere - sottolinea Loredana De Pace, direttrice artistica dell'edizione 2023 di 'Voghera Fotografia' -. 'Terra chiama Terra' vuole sottolineare che il nostro pianeta chiama l'uomo che ci vive per ricordargli che il loro è un rapporto di tutela reciproca che va rispettato, altrimenti succede tutto quello che stiamo vivendo. 'Voghera Fotografia' si è voluta affidare ad autori differenti così da avere una diversificazione di linguaggi e punti di vista. Si va dalla 'Bellezza' raccontata nelle fotografie di Marco Urso, alla 'Fragilità' svelata nelle immagini di Michael Kenna, Valentina Tamborra, Filippo Ferraro, Elsa Lamartina, sino ad arrivare alle 'Risorse del pianeta' affidate ad esempio alle foto di Marcello Vigoni e Beppe Bolchi".

"E' un tema fondamentale, in cui natura e arte si fondono - aggiunge il sindaco Paola Garlaschelli - per provare ad abbozzare risposte rispetto alle grandi sfide del nostro tempo che ci devono vedere sempre più impegnati ad interrogarci sul nostro rapporto con la Terra, su come cambiare affinché i cambiamenti che la Terra ci mostra siano improntati alla sostenibilità". (ANSA).