Frana nel Lecchese: Salvini, più collegamenti col battello

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Da domani aumenteranno le corse di battello per collegare Lierna, Varenna e Bellani, i paesi lecchesi sul lago di Como dove il treno non può più arrivare a causa della frana in galleria a Fiumelatte avvenuta il 19 maggio. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini dopo l'allarme dei sindaci sul blocco dei collegamenti.

Inizialmente per garantire i mezzi pubblici erano state istituite dieci corse per collegare i tre paesi sul lago e quattro fra Varenna e Lierna, ieri i sindaci sono stati informati dell'interruzione da domani. Ora fanno sapere dal Mit che il ministro Matteo Salvini "si è attivato immediatamente, trovando una soluzione: già da domani ci sarà un servizio aggiuntivo treno-battello a vantaggio del territorio interessato con 17 corse giornaliere nei weekend e 15 corse quotidiane nei giorni feriali".

Salvini ha sottolineato l'impegno e la professionalità di tutto il personale della Navigazione Laghi, anche perché il servizio aggiuntivo sarà possibile - se necessario - con equipaggi resi disponibili dai laghi Maggiore e di Garda.

"Quando c'è un'emergenza - ha concluso - è necessario intervenire al più presto e con i fatti". (ANSA).