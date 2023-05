Filarmonica della Scala suona in piazza Duomo con la star Florez

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Torna per l'undicesima edizione il concerto gratuito della Filarmonica della Scala in piazza Duomo, che per la prima volta quest'anno si terrà non nel fine settimana ma giovedì 8 giugno, causa la finale di Champions del 10 in cui giocherà senz'altro una squadra milanese. Ad esibirsi con la Filarmonica, guidata dal suo direttore principale Riccardo Chailly, ci sarà Juan Diego Florez, tenore fra i più famosi del mondo. Il tutto con un programma che fa un excursus fra cinque grandi compositori d'opera italiani, da Rossini a Verdi, come ha sottolineato lo stesso Chailly, alternando loro brani sinfonici a arie famose. Non mancherà comunque una sorpresa finale con i bis, che invece guarderanno a "musica altrettanto nota ma che si sposta in un altro continente".

"Il concerto è molto milanese e sottolinea la nostra capacità di collaborazione. Ed è gratuito e anche questo non è scontato" ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala alla presentazione, alla presenza anche di Andrea Orcel (in videocollegamento), amministratore delegato di Unicredit, main sponsor della Filarmonica, che supporta il concerto, così come Allianz (presente con l'ad Giacomo Campora), ed Esselunga. Il concerto sarà trasmesso in diretta su Rai5 e su Raiplay e sarà distribuito in venti Paesi esteri. (ANSA).