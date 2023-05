Caro affitti: rettore Statale Milano, è un problema politico

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Il problema del caro-affitti "è un problema che è da molto tempo nell'agenda ed rettori. Il Comune ha proposto alcune soluzioni che riguardano affitti calmierati e anche la costruzione di nuovi edifici. Io credo che il problema sia politico e che vada trattato essenzialmente con il governo, perché il denaro necessario per costruire qualcosa di valido è tanto e può essere fatto solo con provvedimenti governativi". Lo ha detto Elio Franzini, rettore della Università Statale di Milano, a margine della presentazione del Mind Annual Report nel quartiere di Mind.

"Questo è un problema che è da molto tempo nell'agenda dei rettori - ha aggiunto -, l'impegno annunciato dal Comune è un primo passo, bisogna considerare sempre che i nostri studenti vanno in affitto per un tempo limitato. La riduzione degli affitti e i contributi servono, ma difficilmente saranno sufficienti per chiudere il problema". (ANSA).