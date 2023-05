Esplosione e incendio in centro a Milano

Un vasto incendio è in corso in centro a Milano, all'angolo tra via Pier Lombardo e via Vasari, causato dall'esplosione di un furgone parcheggiato in strada.



Secondo quanto si è appreso finora il rogo ha coinvolto altre vetture e sta interessando i palazzi adiacenti. Dalle prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco e carabinieri, a provocarlo potrebbe essere stato un problema tecnico al furgone.