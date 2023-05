Jacovitti genio del sorriso, in mostra 100 disegni originali

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Oltre 100 disegni originali di Jacovitti saranno esposti, dal 13 maggio al 25 giugno, al Museo delle Armi e della Tradizione Armiera di Gardone Val Trompia. La mostra 'Jacovitti genio del sorriso', curata da Dino Aloi e Silvia Jacovitti con Fabrizio Zubani, arriva nel centenario della nascita dell'artista ed è promossa dalla Comunità Montana di Valle Trompia, nell'ambito delle iniziative per Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023.

Schizzi, vignette, tavole di fumetti e illustrazioni compongono l'articolato percorso della mostra che consente di ricostruire una carriera durata quasi sessant'anni, durante la quale Jacovitti ha creato personaggi indimenticabili che hanno accompagnato intere generazioni di ragazzi. Ci sono tavole realizzate per oggetti promozionali, 20 disegni di figurine del 1954 per l'albo de Il Vittorioso Genti d'ogni paese in cui l'estro di Jacovitti spazia in giro per i 5 continenti. Si passa dalle tavole del mitico Diario Vitt, realizzate dal 1949 al 1980, icona degli studenti di quegli anni, ai diari realizzati da Jac negli anni '80. Si potranno ammirare gli originali di Cocco Bill, Tom Ficcanaso, Occhio di Pollo, Jack Mandolino, Chicchirino, Cip l'arcipoliziotto e Zorry Kid. In una zona appartata saranno esposte alcune tavole erotiche. Completa la mostra un volume (edizione Il Pennino) con contributi critici di Dino Aloi e Silvia Jacovitti, Fabio Norcini (critico d'arte), Lido Contemori (vignettista e illustratore) e François Corteggiani (autore di Fumetti). L'esposizione è dedicata a Gianni Boschetti, appassionato di Jacovitti, scomparso ne 2009, che fu vicepresidente dello Jacovitti Club ideato dal romano Edgardo Colabelli.

L'esposizione anticipa la grande mostra di ottobre, curata sempre da Dino Aloi e Silvia Jacovitti, al Maxxi di Roma.

Un'altra mostra a cura di Luca Raffaelli si terrà a Termoli, città natale dell'artista, presso il Macte. (ANSA).