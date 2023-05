Monza: 'totale vicinanza a Izzo, convinti della sua estraneità'

(ANSA) - MONZA, 04 MAG - Armando Izzo condannato in primo grado a cinque anni di reclusione per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva. I fatti contestati risalgono alla partita Modena-Avellino di serie B della stagione 2013-2014.

"Il Monza esprime totale vicinanza e supporto ad Armando", spiega in una nota ufficiale il club, "convinta della sua estraneità all'ambiente criminale. Gli avvocati del calciatore sono delusi dalla sentenza e attendono di leggerne le motivazioni; dopodiché presenteranno appello". (ANSA).