Fs, in vendita gli ex scali Farini e S.Cristoforo a Milano

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Milano Farini, il principale ex scalo ferroviario del capoluogo lombardo, insieme all'ex scalo di Milano San Cristoforo, è stato presentato oggi al pubblico e agli investitori e nell'occasione è stato annunciato il lancio della procedura di vendita delle aree, circa 360 mila metri quadrati di superfice lorda. L'area di Farini è situata in una delle zone più dinamiche e strategiche di Milano, dove architettura, urban design, forestazione urbana e nuove infrastrutture sono i pilastri alla base della sua riformulazione.

Per le grandi dimensioni può ospitare servizi di innovazione per attività artigianali e manifatturiere, ma anche funzioni e servizi di carattere pubblico, oltre a una parte significativa di residenza e un parco di più di 25 ettari.

Lo Scalo Farini, di circa 45 ettari in posizione centrale nei pressi della Stazione di Porta Garibaldi e Porta Nuova è in termini di localizzazione, accessibilità e dimensioni, il principale tra i sette ex scali ferroviari inseriti nel processo di riqualificazione oggetto dell'Accordo di programma sottoscritto nel 2017 da Comune di Milano, Regione Lombardia e Gruppo FS Italiane.

Le fasi di vendita saranno tre, ha fatto sapere Umberto Lebruto, amministratore delegato Fs Sistemi Urbani: "Partiamo subito a maggio e se tutto va bene entro la fine dell'anno avremo l'operatore - ha commentato - dal punto di vista tecnico amministrativo ci vuole qualche anno per ottenere un progetto esecutivo, poi bisogna bonificare i terreni e spostare una linea ferroviaria. Ci sono opere molto impattanti" e per completare il tutto ci vorrà "un arco temporale dai 10 anni in su per avere chiavi in mano completato l'intero quartiere. Le opere potranno iniziare a essere realizzate tra qualche anno". (ANSA).