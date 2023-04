Donna in bici travolta e uccisa da una betoniera a Milano

Una donna di 39 anni è stata travolta e uccisa da una betoniera mentre era in sella alla sua bicicletta all'angolo tra via Francesco Sforza e Corso di Porta Vittoria nel pieno centro di Mlano. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le indagini sulla tragedia sono affidate agli agenti della Polizia locale.