Ciclista investita, Sala: 'Regolare l'accesso dei mezzi pesanti'

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso le sue più sentite condoglianze e la sua vicinanza alla famiglia della donna di 39 anni che è stata travolta e investita da una betoniera mentre era in bicicletta in centro città, davanti alla biblioteca Sormani.

"In attesa di conoscere l'esatta dinamica, questo incidente deve farci riflettere perché purtroppo non è la prima volta che ciclisti vengano investiti da mezzi al lavoro. Per questo dobbiamo interrogarci su che cosa possiamo fare come istituzioni, imprese e cittadini per impedire che questi drammatici eventi si ripetano - ha spiegato il sindaco -. Ad esempio, possiamo iniziare con il regolamentare l'accesso in città a tutti i mezzi pesanti, limitandolo a quelli dotati di un dispositivo che permetta piena visibilità anche sull'angolo cieco. E implementando altre misure che sono allo studio della giunta". (ANSA).