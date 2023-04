(ANSA) - MILANO, 19 APR - I Guardiani della Galassia Marvel sono sbarcati a Milano per la design week: per celebrare l'uscita del nuovo film Marvel Studios Guardiani della Galassia: Volume 3, l'artista italiano Marco Lodola ha realizzato infatti sei sculture luminose ispirate al terzo e ultimo capitolo della trilogia di James Gunn, che arriverà il 3 maggio nelle sale italiane.

Le opere neon originali, che raffigurano il logo e i protagonisti del film - Peter Quill, Drax, Groot, Rocket, Nebula e Mantis - illuminano la facciata della galleria d'arte Robertaebasta in via Fiori Chiari 3, nel cuore di Brera, in occasione della Milano Design Week fino al 23 aprile.

"Sono opere pop che raccontano di un universo sfaccettato e luminoso", ha dichiarato l'artista Marco Lodola. "Una saga irriverente che non dimentica però l'iconicità di scene madri ed eroi, anzi, trasforma un 'mucchio' che sembra male assortito in un gruppo di eroi. Un mondo eccentrico, pieno di colori, fatto di una pasta che ha l'ironia del cinema post-moderno e segue il ritmo di una colonna sonora che diventa protagonista. La musica è fisica, custodita nel walkman del protagonista, e sprigiona forza e luce quasi quanto le immagini. Un mix(tape) che caratterizza il mio lavoro da sempre". (ANSA).