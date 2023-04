Atm completa pagamento contactless in tutta la rete a Milano

(ANSA) - MILANO, 10 APR - Con l'installazione di 1.500 nuovi dispositivi, è ora possibile il pagamento contactless su tutti i mezzi di superficie a Milano. E' quanto comunica Atm, spiegando che è possibile acquistare il biglietto contactless sulle cinque linee della metropolitana, ormai da quattro anni, e ora su tutti i bus, tram e filobus.

Si tratta di un investimento di 12 milioni di euro che, prosegue la nota di Atm, ha consentito di portare a termine il progetto rispettando i tempi annunciati. Il sistema di pagamento contactless in superficie è analogo a quello già attivo ai tornelli della metropolitana: basta avvicinare al nuovo lettore la propria carta (aderente ai circuiti Mastercard, Visa, American Express, Maestro e VPay) quando si sale a bordo, attendere pochi istanti e sul display appare un messaggio di avvenuta transazione accompagnato da una luce di colore verde e da un suono di conferma.

Per quanto riguarda la metropolitana, sono oltre 47 milioni i biglietti pagati con carta di credito dall'avvio nel 2018 mentre in superficie dal 2020 ad oggi solo sulle tre linee (50, 70 e 73), dove era iniziata la sperimentazione, sono state effettuate 320mila transazioni.

Già il prossimo maggio verrà inoltre rilasciata una nuova versione dell'App Atm Milano in cui sono migliorate alcune funzionalità, come ad esempio il calcolo del percorso, la visibilità per l'acquisto di biglietti e abbonamenti e delle fermate preferite. A inizio 2024 verrà presentata una nuova App completamente ripensata in cui l'innovazione principale sarà la possibilità di caricare l'abbonamento direttamente sullo smartphone. (ANSA).