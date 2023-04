Pioli: 'La differenza tra Napoli e Milan è la continuità'

(ANSA) - MILANO, 01 APR - La differenza tra Napoli e Milan, secondo Stefano Pioli, è innanzitutto "nella maggior continuità dei risultati che loro hanno avuto. I nostri ultimi due mesi, invece, non sono stati all'altezza delle nostre qualità".

Pioli soppesa pregi e difetti delle due squadre, causa dell'ampio margine in campionato: "All'andata non credo meritassimo di perdere, ma al di là di questo domani credo sarà una partita diversa", taglia corto Pioli che minimizza anche sul vantaggio di non trovarsi di fronte il capocannoniere del campionato Victor Osimhen. "Che sia fortissimo è evidente, ma all'andata non c'era e abbiamo perso. Il Napoli - conclude - ha vinto sette partite consecutive senza di lui e le mie scelte non saranno condizionate dalla sua assenza". (ANSA).