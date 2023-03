Incontro sull'informazione alla Cattolica di Milano

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - 'MIPS. Mega Informazione per Secondo. Tra infodemia e infosofia' è la mostra della XVIII edizione di Itinerari di Arte e Spiritualità, un'esposizione collettiva con i lavori di diciotto artisti contemporanei che coinvolge tutte le sedi dell'Università Cattolica (Milano, Brescia, Piacenza, Cremona e Roma) con l'obiettivo di rendere omaggio all'ateneo e ai suoi studenti passati, presenti e futuri. Questo progetto coinvolge come curatori un gruppo di studenti, grazie alla sinergia tra il Centro Pastorale, coordinato da Padre Enzo Viscardi, e il Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell'Arte, con le professoresse Elena Di Raddo, Bianca Trevisan e Michela Valotti.

In occasione del finissage, domani si terrà una tavola rotonda per riflettere sulle tematiche emerse nella mostra e focalizzandosi sul tema dell'infodemia, ossia la diffusione incontrollata delle informazioni, e dell'infosofia.

Introducono i lavori Bianca Trevisan (docente di storia dell'Arte Contemporanea, coordinatrice del progetto 'Itinerari di Arte e Spiritualità') e Monica Di Matteo (studentessa).

Partecipano mons. Claudio Giuliodori (assistente ecclesiastico generale Università Cattolica del Sacro Cuore), Massimo Sebastiani (caporedattore centrale, responsabile di ANSA.it).

Giuseppe Riva (docente di Psicotecnologie per il benessere), Roberto Diodato (docente di Estetica), Leonardo Caffo (docente di Filosofia dell'arte, dei media e della moda). I lavori cominceranno alle 17.30 e si terrannon nell'aula G.242 della Cattolica.

Gli artisti coinvolti nel progetto sono Angelo Accardi, Afran, Luisa Anastasia, Paola Bazz, Federico Caputo, Maya Libera Castellini, Francesco De Molfetta, Rä Di Martino, Irene Dionisio, Manuela Granziol, Miltos Manetas, Vincenzo Marsiglia, Stefano Mattozzi, Diego Randazzo, Andrea Stefanelli, Marco Tamburro, Carloalberto Treccani, Nicola Verlato. La mostra chiuderà il 30 marzo. (ANSA).