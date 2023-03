Chiude Formaggi e Sorrisi, in tre giorni 40mila presenze

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Oltre 40mila visitatori nel centro storico di Cremona per la terza edizione di Formaggi e Sorrisi-Cheese&Friends Festival, la tre giorni dedicata ai formaggi e alle eccellenze lattiero casearie made in Italy, affiancate da composte, marmellate, mostarde e chutney.

"Siamo riusciti a creare un palinsesto molto attrattivo in termini di qualità e quantità. Formaggi da tutta Italia si sono trovati qui a Cremona riscontrando un ottimo successo presso il pubblico che ha apprezzato la varietà presente potendo così scoprire le prelibatezze del made in Italy - racconta Stefano Pellicciardi ceo di Sgp Grandi Eventi -. Tutti gli eventi su prenotazione presso il PalaCheese e non solo, sono andati sold out, alberghi e ristoranti hanno registrato ottimi afflussi durante il week end, e una buona soddisfazione da parte degli espositori per gli affari fatti durante l'evento".

Tra le esperienze apprezzate dal pubblico la cheese parade realizzata dall'artista Daniel Bund con i volti noti di Cremona da Stradivari a Ugo Tognazzi, ma anche Mina e Chiara Ferragni; opere d'arte realizzate dal maestro intagliatore Matteo Padoan, chef trevigiano campione mondiale d'intaglio che ha rappresentato lo skyline della città di Cremona su un maxi Provolone Valpadana DOP di 25 kg.

La manifestazione è promossa dal Consorzio Tutela Grana Padano e dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana, con il contributo di Regione Lombardia, con il patrocinio della Provincia di Cremona e del Comune di Cremona, in collaborazione con ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggia-tori di Formaggio) e l'organizzazione da parte di SGP Grandi Eventi ed Era Tutta Campagna. (ANSA).