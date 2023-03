Morta per overdose, condannato chi le iniettò la dose letale

(ANSA) - BRESCIA, 24 MAR - La Corte d'appello di Brescia ha ribaltato la sentenza di primo grado nei confronti di Michael Paloschi, colui che secondo la Procura aveva iniettato una dose di eroina a Francesca Manfredi, ventiquattrenne bresciana che morì di overdose nell'agosto del 2021 dopo una notte di eccessi.

I giudici hanno condannato Paloschi a 7 anni e 4 mesi per omicidio preterintenzionale.

Il sostituto procuratore generale aveva chiesto la condanna a dieci anni. In primo grado era stato invece assolto dall'accusa di omicidio preterintenzionale. Per i consulenti della Procura era stata letale una dose di eroina e per chi indagò, era stato proprio Paloschi ad iniettare la sostanza nel braccio della vittima che, hanno accertato gli esami post mortem, era alla prima dose della sua vita. Confermata l'assoluzione dal reato di omissione soccorso per Francesca Rinaldi, l'amica della vittima che era in casa la sera della morte di Francesca Manfredi.

