Al museo Bagatti Valsecchi in mostra le foto d'epoca del palazzo

A cura di Aurora Ghezzi, l'esposizione mostra infatti parte delle 3.475 stampe fotografiche raccolte dai fratelli Fausto e Giuseppe Valsecchi, in particolare quelle che chiesero a Gigi Bassani di fare una volta terminato la ristrutturazione del palazzo iniziato nel 1880, alla morte della madre, fatta ispirandosi al Rinascimento.

"Il Museo apre per la prima volta i propri forzieri storici - dichiara Camilla Bagatti Valsecchi, presidente della Fondazione - con un'esposizione che permette ai visitatori di 'vivere' l'archivio della Famiglia Bagatti Valsecchi e di approfondirne l'origine e la storia che ha portato questa dimora a diventare una casa museo che oggi splende con vitalità, proponendo significativi momenti culturali per la nostra città e per tutti i turisti che visitano Milano".

Le immagini di Bassani furono poi pubblicate come corredo al volume del 1918 'La casa artistica italiana. La casa Bagatti Valsecchi in Milano. Architettura e interni nello stile del Quattrocento e del Cinquecento di Fausto e Giuseppe Valsecchi di Belvignate', edito da Ulrico Hoepli, con prefazione di Pietro Toesca. In questo modo i ritratti degli ambienti come erano a fine Ottocento, dialogano con l'attuale disposizione.

"interessanti - ha spiegato Ghezzi - sono le differenze tra ora ed allora che contraddistinguono le varie sale, come ad esempio nell'aspetto odierno delle camere da letto, non più decorate con tappezzerie, e della Galleria della Cupola dove un tempo erano presenti decorazioni a grottesche realizzate dal restauratore Luigi Cavenaghi".

Alla selezione di immagini, principalmente albumine e gelatine al bromuro d'argento, si aggiunge la presenza inedita della scultura lignea di San Martino a cavallo, che era già stata documentata nelle fotografie dell'epoca disposta su un cassone accanto all'imponente camino di Camera Bevilacqua.

