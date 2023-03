Pirelli apre le porte alle giornate del Fai

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Pirelli partecipa alla XXXI edizione delle "Giornate FAI di Primavera" con un'apertura straordinaria del suo quartier generale di Milano-Bicocca.

domenica 26 marzo 2023, dalle ore 10 alle ore 18, i tour guidati dallo staff di Fondazione Pirelli accompagneranno i partecipanti alla scoperta del ricco patrimonio storico, artistico e culturale dell'azienda in un viaggio da fine Ottocento a oggi.

La visita, spiega una nota, prevede un percorso che spazia dalla Fondazione Pirelli (con i suoi quattro chilometri di documentazione custodita nell'Archivio Storico, la mostra "Pirelli, When History Builds The Future" e l'esposizione temporanea "Progettare la luce: Pirelli e l'architettura dei luoghi di lavoro"), alla quattrocentesca Bicocca degli Arcimboldi fino all'headquarter principale con la storica torre di raffreddamento, cuore del vecchio stabilimento e simbolo dei luoghi del lavoro.

"Aprire le porte del nostro headquarters significa mostrare a tutti la bellezza dei nostri luoghi di lavoro, figli di una tradizione del fare impresa lunga 150 anni con una particolare tendenza all'innovazione, e di una cultura politecnica che da sempre favorisce l'incontro fra il sapere umanistico e la conoscenza scientifica. Quella stessa cultura che ci ha permesso di creare non solo fabbriche efficienti e all'avanguardia, ma anche belle e a misura d'uomo" ha detto Antonio Calabrò, Senior Advisor Cultura Pirelli e Direttore di Fondazione Pirelli.

