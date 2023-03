In Ue le malattie cardiovascolari hanno ucciso più del Covid

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Nell'anno in cui è scoppiata la pandemia, il Covid è stata la terza principale causa di morte nell'Ue, con un totale di quasi 439mila decessi a fronte di 1,7 milioni di persone che hanno perso la vita con malattie cardiovascolari. Nel 2020, infatti, le principali cause di morte tra gli abitanti dell'Ue sono state le malattie del sistema circolatorio e il cancro.

Ogni anno in Europa si registrano oltre 4 milioni di decessi per malattie cardiovascolari, di cui oltre 224mila in Italia e circa 47mila di questi sono imputabili al mancato controllo del colesterolo, uno dei fattori di rischio più importanti per le malattie cardiovascolari che causa per il servizio sanitario nazionale una spesa sanitaria diretta ed indiretta di circa 16 miliardi di euro all'anno Con l'obiettivo di richiamare l'attenzione sui rischi correlati alle malattie cardiovascolari Motore Sanità, ente no-profit che opera nell'ambito della ricerca scientifica e della divulgazione sanitaria, ha organizzato una serie di incontri in giro per l'Italia fino alla tappa lombarda che si è tenuta oggi al Palazzo Pirelli di Milano dal titolo 'Pnrr, ipercolesterolemia, rischio cardiovascolare.

Tra bisogni irrisolti, innovazione e nuove necessità organizzative'.

All'evento hanno partecipato anche l'assessore della Regione Lombardia ai Trasporti Franco Lucente e i consiglieri regionali Paola Pollini del M5s e Pietro Bussolati del Pd. (ANSA).