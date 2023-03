Coltellate e spray urticante, 2 feriti a Milano

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Due giovani sono stati feriti, lunedì notte, a Milano, nel corso di un'aggressione dai contorni ancora non chiari, avvenuta utilizzando coltelli e spray urticante. Nessuno dei due, secondo le prime informazioni, si troverebbe in pericolo di vita.

E' accaduto poco dopo l'una in via Odazio, nel quartiere Giambellino, nei pressi di un bar e un giardinetto. I due feriti, secondo quanto riferito dal 118, sono un 24enne e un 29enne, di origine straniera, entrambi ricoverati in codice giallo, il primo al Policlinico, con ferite da taglio a un braccio e a una spalla, il secondo al Fatebenefratelli, con una forte irritazione agli occhi e alle vie aeree a causa di sostanze al peperoncino. Sul caso indagano le forze dell'ordine.

