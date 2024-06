Revolut cresce ancora in Italia e tocca 2 milioni di clienti

Revolut cresce ancora in Italia e tocca i 2 milioni di clienti con un aumento che "accelererà" nel corso del 2024. L'obiettivo, nel medio termine, è di diventare uno dei primi istituti di credito. La banca punta, nel corso dell'anno, a lanciare nel nostro Paese una filiale che offra l'Iban italiano, il credito personale da richiedere online e prodotti di risparmio.

Come ricorda il gruppo "la crescita di Revolut in Italia è stata esponenziale negli ultimi anni" dove è sbarcata nel settembre 2017 e ha raggiunto il primo milione di clienti negli ultimi mesi del 2022. A maggio 2024 Revolut è diventata l'app di finanza - e bancaria - più scaricata in Italia, confermandosi anche la banca digitale che è cresciuta maggiormente nell'ultimo anno.

Nell'ultimo anno gli italiani hanno effettuato oltre 160 milioni di transazioni utilizzando Revolut, con un incremento dell'84% rispetto all'anno precedente. La quota domestica delle transazioni sfiora il 70%, "dimostrando che la stragrande maggioranza degli italiani utilizza Revolut come conto abituale".



