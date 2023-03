Pugni, calci e morsi a due poliziotti, 36enne denunciato a Monza

(ANSA) - MONZA, 09 MAR - Un 36enne nigeriano ospite di un centro di accoglienza a Monza, è stato denunciato dalla Polizia per aver morso un agente e rischiato di farne investire un altro, dopo aver smesso di assumere i farmaci per i disturbi psichiatrici di cui soffre.

Secondo la ricostruzione della Polizia, ieri mattina dal Cas di via XX Settembre, un addetto alla consegna dei pasti ai migranti ha chiesto aiuto perché l'uomo gli stava impedendo di lasciare la struttura, bloccando l'unico cancello di accesso.

Giunti sul posto, gli agenti hanno fatto sì che l'uomo uscisse e mentre stavano identificando il 36 enne, questi ha aggredito con violenza i due poliziotti con spintoni, calci e pugni. Finito a terra uno degli agenti, che ha rischiato di essere investito da un camion di passaggio, l'uomo ha morso l'altro a una mano.

Il 36enne è stato bloccato e ricoverato in ospedale, dove sono stati medicati anche gli agenti. Il nigeriano è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. (ANSA).