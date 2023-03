8 marzo: a Milano corteo 'contro violenza di genere'

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - È partito da piazza Duca D'Aosta a Milano il corteo cittadino organizzato dal movimento femminista e transfemminista 'Non una di meno' in occasione dell'8 marzo.

Oltre un migliaio di manifestanti si è riunito davanti alla stazione Centrale intorno alle 18.30, dove alcune performer si sono esibite in una sorta di "danza contro i valori del patriarcato", cominciata con mani e piedi legati a una croce con scritto 'Dio patria famiglia'. Il corteo, che sfilerà per le strade di Milano fino a piazza della Scala, è aperto da uno striscione che recita: "Contro la violenza maschile sulle donne e di genere".

Subito prima della partenza, inoltre, gli attivisti hanno ricordato "quello che è successo a Crotone, l'ennesima strage avvenuta nel Mediterraneo". Le parole del ministro Piantedosi, hanno detto al megafono, "sono inaccettabili, per questo rispondiamo 'no caro ministro, non dovevano morire'".

Tra i cartelloni esposti nelle prime file del corteo, 'non voglio la mimosa ma il tuo rispetto' e 'lotto perché voglio sentirmi sicura'. (ANSA).