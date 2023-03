Il Vittoriale celebra D'Annunzio con un tour 3D e un Nft

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Un tour virtuale in 3D per navigare tra le stanze della casa museo e dei giardini e il primo Nft (non fungible token) dedicato. In occasione del 160esimo anniversario della nascita di Gabriele D'Annunzio (12 marzo 1863) il Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera (Brescia) si proietta nel futuro con queste due iniziative.

Per l'occasione sarà inaugurato, l'11 marzo, il tour virtuale in 3D degli spazi del Vittoriale con cui, grazie ad una app, si potrà navigare tra le stanze della casa museo del poeta e nei giardini. Una visione a 360 gradi di ogni stanza e ogni spazio del giardino sarà quindi disponibile online per tutti, in tutto il mondo.

Per celebrare la nascita del Vate viene lanciato anche il primo Nft del Vittoriale, un progetto nato grazie al suo pronipote Federico D'Annunzio. Tra gli oltre 8500 oggetti che riempiono la Prioria, il primo ingresso nel Metaverso sarà della statua della Cheli: il corpo della tartaruga venne eseguito in bronzo dallo scultore e orafo Renato Brozzi, soprannominato dal poeta "l'animaliere" per l'accuratezza con cui realizzava i piccoli animali preziosi. Il guscio è quello autentico della tartaruga Carolina vissuta nei giardini del Vittoriale e dono dalla marchesa Luisa Casati Stampa. La Cheli in formato Nft è stata riprodotta ed è pronta per essere mostrata al pubblico del Vittoriale e in futuro essere messa all'asta, con un passaporto digitale immutabile: un certificato unico al mondo, che sancisce per sempre la proprietà e l'autenticità della Cheli smaterializzata a colui che la comprerà. "Un museo, oggi, deve proiettare conservazione e bellezza nel futuro, progettare innovazione, guidare tendenze. Questo vogliamo fare e facciamo", ha commentato Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale.

