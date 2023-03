Meduza, vogliamo piantare una bandierina in Italia

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - "Mettere una bandierina in Italia è una priorità" dicono i Meduza, il trio dei record della musica house, composto da Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio. Fino a poco fa erano più famosi all'estero che in Italia, tanto che al Festival di Sanremo 2021 e alla finalissima di X Factor 2022 hanno partecipato come superospiti internazionali. La bandierina hanno iniziato a piantarla sabato con un sold-out all'Amnesia e oggi annunciano un'altra data a Milano, al Fabrique, sabato 7 ottobre, con un live show suonato completamente dal vivo. Ha sede nel milanese anche la nuova etichetta dei tre, la Aeterna records, lanciata per firmare le tracce più da club e dare spazio anche ad artisti emergenti. Non a caso la prima release, il 10 marzo, è la loro edit di "Everything You Have Done" del giovane artista pesarese Genesi. Nel 2020 sono stati candidati ai Grammy per la miglior registrazione dance per Piece of Your Heart e nell'aprile 2022 sono stati ospiti dell'Università di Harvard per raccontare agli studenti dell'Electronic Music Collective il loro percorso artistico, ma "quando sei in America o ai Grammy ti sembra tutto un sogno - dicono oggi - solo qui in Italia ti rendi conto che è vero". (ANSA).