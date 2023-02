Svastica vicino monumento al Deportato al parco Nord Milano

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - Dopo che era stato vandalizzato lo scorso 16 febbraio, oggi vicino al Monumento al Deportato nel Parco Nord di Milano è comparsa una enorme svastica fatta con dei pali di legno. Per arrivare a farla è stata anche divelta la recinzione. La denuncia è del presidente provinciale dell'Anpi, Roberto Cenati, che parla di una "gravissima provocazione di stampo fascista che costituisce un vergognoso oltraggio a tutti coloro che persero la vita a seguito della deportazione nei lager nazisti, per avere scelto di lottare contro le nefandezze del nazifascismo".

"Chiediamo alle pubbliche autorità - ha aggiunto Cenati - di fare tutto il possibile per individuare i responsabili di questo ignobile atto e di impedirne il ripetersi. Da parte nostra manterremo alta la nostra vigilanza a difesa della democrazia nata dalla Resistenza, la cui eredità più preziosa è la nostra Carta Costituzionale". (ANSA).