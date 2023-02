Svastica al Parco, sindaco di Sesto S. Giovanni: 'Un atto vile'

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - "Questa mattina il Parco Nord Milano è stato teatro di un atto vile, con la comparsa di una enorme svastica, vicino a dove sorge il Monumento al Deportato.

Come Amministrazione Comunale ci siamo già messi in moto per individuare i responsabili e punirli in modo esemplare". Lo afferma il sindaco di Sesto San Giovanni (Milano), Roberto Di Stefano.

"Un gesto ignobile, che lede - continua il sindaco - la memoria di coloro che persero la vita a seguito della deportazione nei lager nazisti e che, nello specifico, oltraggia gli oltre 500 sestesi che, per avere scelto di lottare contro i crimini del nazifascismo, furono prelevati dalle proprie case e dalle fabbriche in cui lavoravano e uccisi nei campi di concentramento. Sesto San Giovanni, medaglia d'oro al valore militare, non può essere palcoscenico di atti di vigliaccheria simili". (ANSA).