Autostrade: Serravalle sperimenta Ai con Politecnico Milano

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Milano Serravalle e Politecnico di Milano hanno avviato una partnership di ricerca finalizzata alla realizzazione e sperimentazione di un sistema di monitoraggio automatico degli elementi del corpo autostradale (tutta l'infrastruttura compresi i viadotti, Ndr.) che impiegherà veicoli ad alta tecnologia ed elaborazione dati evoluta.

Lo rende noto un comunicato, nel quale si specifica che la partnership, la cui durata si protrarrà fino al 2024, "ha come obiettivo quello di sviluppare un sistema di monitoraggio automatico degli elementi del corpo autostradale. L'intento è quello di studiare le possibilità offerte dalle tecniche di Intelligenza artificiale per lo sviluppo di algoritmi finalizzati alla gestione delle attività di manutenzione della rete, ossia alla verifica automatica degli elementi del corpo autostradale".

Saranno tra l'altro anche sviluppati modelli di identificazione di possibili difetti "tramite l'analisi dei dati e il processamento delle informazioni con tecniche di elaborazione delle immagini e algoritmi di riconoscimento dei danni". Milano Serravalle gestisce circa 180 chilometri di autostrada, oltre la metà dei quali costituiscono la principale rete viaria che circonda il capoluogo lombardo.

Milano Serravalle ha sottoscritto anche un accordo mirato con l'Università Cattolica del Sacro Cuore per cercare soluzioni innovative "ed ecologicamente razionali per la gestione delle aree verdi presenti sui sedimi autostradali di competenza": Autostrada A7, da Milano a Serravalle Scrivia, tre tangenziali milanesi (A50, A51 e A52), Tangenziale Ovest di Pavia (A54) e Raccordo autostradale Bereguardo-Pavia (A53). (ANSA).