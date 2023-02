Lombardia: Moratti, l'impegno continuerà, guardo al futuro

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Alla domanda dei giornalisti, "adesso cosa farà?, Letizia Moratti, candidata della Lista Civica e del Terzo Polo in Lombardia, ha rispodto: "Ho come candidati di lista persone splendide, straordinarie, persone serissime e competenti e quindi guardo al futuro". E "l'impegno politico continuerà?": "Entreranno miei candidati in Consiglio.

Io continuerò con i candidati, faremo un punto a brevissimo: sono convinta che ci sia spazio per una proposta politica nuova". (ANSA).