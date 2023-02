Musica: Renato Zero aggiunge terza data a Milano

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Tripletta milanese per Renato Zero, che ha aggiunto una nuova data, sabato 15 aprile 2023, al Mediolanum Forum per gli appuntamenti live di Zero a Zero - Una sfida in musica. Il tour nei principali palazzi dello sport italiani prodotto da Tattica è in partenza il prossimo mese e aveva già in programma due show a Milano, l'11 e 12 aprile.

I biglietti per la nuova data saranno disponibili in prevendita su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket dalle 16 di lunedì 13 febbraio.

Firenze, Conegliano, Torino, Mantova, Bologna, Pesaro, Milano, Livorno, Eboli, Roma sono le città che ospiteranno i 23 appuntamenti del tour, sulle note degli iconici brani che hanno segnato intere generazioni. (ANSA).