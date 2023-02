A stazione Milano un totem informativo porta al Binario 21

(ANSA) - MILANO, 06 FEB - A 79 anni dall'arrivo della senatrice a vita Liliana Segre, il 6 febbraio del 1944, nel campo dì sterminio nazista di Auschwitz, alla Stazione Centrale di Milano è stato inaugurato un totem informativo che indica la presenza del Binario 21, oggi Memoriale della Shoah, da dove nei sotterranei della stazione partirono centinaia di ebrei deportati.

Il totem informativo multimediale ha l'obiettivo di ricordare le vittime della Shoah e le migliaia di persone che, tra il 1943 e il 1945, furono deportate nei campi di concentramento partendo proprio dal binario 21 dello scalo milanese. Il progetto è del Ministero della Cultura, del Gruppo FS Italiane e del Memoriale della Shoah di Milano ed è posto in testa al binario 21, come monito a non dimenticare e a non cedere all'indifferenza e alla banalità del male. "Il Memoriale della Shoah è uno dei luoghi più frequentati della città, e dobbiamo far sentire quanto ci teniamo - ha osservato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala -. È il simbolo per eccellenza dell'Olocausto a Milano ed è importante far capire cosa ha significato per migliaia di persone innocenti".

Il totem contiene le indicazioni per raggiungere il Memoriale della Shoah a 200 metri dalla stazione Centrale, in piazza Edmond Jacob Safra 1, e un video, realizzato dal Ministero della Cultura anche con il contributo dell'Istituto Luce - Cinecittà, con la testimonianza della deportazione ad Auschwitz dell'allora 13enne Liliana Segre, avvenuta il 30 gennaio 1944 proprio dal binario 21. L'obiettivo è spingere al ricordo e alla riflessione i viaggiatori e invitarli a visitare il Memoriale della Shoah.

"È un modo per commemorare le vittime e tenere sempre viva la dolora memoria della Shoah - ha concluso l'amministratore delegato del Gruppo FS Italiane Luigi Ferraris -. Per le nuove generazioni e per far sì che le stazioni siano anche un simbolo di di vita e di accoglienza". (ANSA).