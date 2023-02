Giorno memoria: Sangiuliano, grazie a Segre, ci ha aperto occhi

(ANSA) - MILANO, 06 FEB - "Ringrazio dal profondo del cuore la senatrice a vita Liliana Segre per averci aperto gli occhi su questa necessità. Il Binario 21 è uno dei luoghi simbolo dell'immane tragedia della Shoah". Così il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha voluto ringraziare la senatrice a vita per aver posto l'esigenza di una segnaletica che indirizza, alla stazione Centrale di Milano, i viaggiatori e i turisti verso il Memoriale della Shoah, intervenendo alla cerimonia di scoprimento del totem informativo che si trova di fronte di binari.

"La memoria non deve essere una rievocazione del passato - ha aggiunto -, ma ha senso se è un antidoto per non ricommettere gli errori del passato, deve essere un antidoto contro l'antisemitismo sentimento abbietto e inumano". "Quando a poche settimane dalla assunzione del mio impegno l'amica senatrice Ester Mieli mi rappresentò una giusta osservazione della senatrice Segre - ha raccontato il ministro - , che aveva notato come all'interno della stazione ferroviaria di Milano mancasse una segnaletica storica in grado di indirizzare i visitatori verso il binario 21, ho raccolto subito questa sacrosanta esigenza, perché ne condivo il valore etico e morale". "Telefonai all'ingegner Luigi Ferraris" ad di Ferrovie dello Stato "e lui immediatamente condivise - ha concluso - , per cui con le nostre strutture Ferrovie e ministero della Cultura siamo intervenuti". (ANSA).