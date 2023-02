Segre, grazie per totem sul Memoriale a stazione Milano

(ANSA) - MILANO, 06 FEB - "Dentro di me c'è molta gratitudine per quello che riesco a vedere prima di morire. Che questo segnale in una stazione importante come quella di Milano, resti a ricordo di quello che è stato". Lo ha detto la senatrice a vita, Liliana Segre, all'inaugurazione del totem alla Stazione Centrale di Milano, che segnala la presenza del memoriale della Shoah.

"Dalla mia stazione è bello che ci sia finalmente, a distanza di così tanti anni, un punto dove si ricordano quelle centinaia di persone, non solo ebrei, ma anche chi fece la scelta coraggiosa di essere anti quel regime, e che questo segnale resti - ha aggiunto -, a ricordo di quello che è stato.

Sono sicura che i viaggiatori pochi, forse tanti speriamo, avranno un pensiero perché siamo pochissimi rimasti a testimoniare e a dire, io c'ero al binario 21".

Nell'anniversario della giornata in cui, il 6 febbraio del 1944, la senatrice a vita arrivò ad Auschwitz partendo dal binario 21, lei ha voluto ricordare il momento della liberazione.

"Mi sembra molto bello ricordare la liberazione, perché la liberazione di un innocente e di milioni di persone innocenti era un sogno, qualcosa di lontano, inimmaginabile, e ci volle un anno e mezzo fatto di giorni uguali e notti in cui si sentivano le urla - ha ricordato -. Giorni in cui sei vivo per miracolo e per caso. E poi di colpo senza sapere nulla, uno si trova davanti un camion su una strada tedesca del nord della Germania, con dei ragazzi abbronzati che buttavano frutta secca, sigarette scatolette, allegri e felici che avevano vinto la guerra. Ci furono ospedali da campo e fui curata".

"Perché non ricordarlo, da questo luogo da cui si partí, ed essendo stata tanto fortunata a ritornare per il caso - ha concluso -. In una giornata come questa in cui i ricordi sono colorati". (ANSA).